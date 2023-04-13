Три топ-клуба Европы претендуют на защитника «Монако» Дисаси 

Защитник «Монако» Аксель Дисаси может сменить клубную прописку в скором времени. Об этом сообщает Le Parisien.

Как утверждает источник, на 25-летнего футболиста нацелились сразу три европейских гранда – «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ». Сообщается, что парижане интересуется французским игроком с лета прошлого года, а английские команды назначили скаутов, чтобы оценить выступление защитника в нынешнем сезоне Лиги 1. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Напомним, что Дисаси перешел в «Монако» в августе 2020 года. В текущем сезоне за монегасков он провел 41 матч, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.