Родригао рассказал, как футболисты «Зенита» восприняли вылет из Кубка России

«Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв московскому «Динамо». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались бело-голубые – 5:4.

Защитник питерцев Родригао рассказал, как команда отреагировала на неудачу, а также объяснил, почему «Зениту» не удалось добиться результата.

«Вылет из Кубка – главное разочарование весны? Это был непростой момент. Мы очень хотели продолжить борьбу. Усиленно работали, готовились к игре с «Динамо». Но футбол таков, что в нем не всегда все идет по плану. А события на поле часто разворачиваются не по сценарию.

У нас есть свои достоинства и плюсы. Соперник тоже ими обладает. К сожалению, мы не смогли провести тот матч на нужном уровне. Не удалось реализовать часть своих моментов. Конечно, это разочарование. И в мыслях не было останавливаться на выступлении в Кубке. Однако футбол еще раз подтвердил, что в нем имеет значение любая мелочь», – цитирует бразильца Metaratings.ru.