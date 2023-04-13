Руководство «Челси» предложило Нагельсману пройти собеседование 

В «Челси» планируют провести личную встречу с бывшим главным тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманом. Об этом сообщает Bild.

Как утверждает источник, главы «пенсионеров» пригласили немецкого специалиста на собеседование, чтобы он озвучил свои идеи относительно развития команды при его назначении на пост главного тренера синих.

Ранее появилась информация о том, лондонский клуб провел подобную беседу с Луисом Энрике.

Напомним, что Нагельсман в настоящий момент находится без клуба. В марте 2023 года он покинул должность главного тренера «Баварии».