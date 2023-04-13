Дель Пьеро рассказал, вернется ли он в «Ювентус»: Мое сердце там

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в клуб.

«Слышал слухи, их действительно много. Я не могу сказать ни «да», ни «нет», но мое сердце, конечно, там. Но это должен быть общий проект, общее желание», - цитирует Дель Пьеро CBS Sports Golazo.

Добавим, что в СМИ появилась информация о том, что Дель Пьеро может стать вице-президентом туринцев.

Экс-форвард является неоднократным чемпионом Италии, а также победителем Лиги чемпионов в составе туринского клуба. В 2006 году футболист стал чемпионом мира.