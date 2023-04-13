Анчелотти рассчитывает, что Асенсио не покинет «Реал» по завершении текущего сезона

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о возможном уходе Марко Асенсио из королевского клуба в конце нынешнего сезона.

«Верю, что он останется с нами. Нашему клубу необходим такой футболист, который способен помочь команде сделать результат в любой момент. Он забивает в самое подходящее время. Я доверяю Асенсио», — приводит слова Анчелотти Marca.

Добавим, что в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Челси» со счетом 2:0. В этой встрече Асенсио отличился забитым мячом. В текущем сезоне за мадридцев он провел 38 матчей, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.