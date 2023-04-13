Геннадий Орлов: Селихов не умеет играть на выходах. Ему надо проверить зрение

Спортивный журналист Геннадий Орлов оценил игру голкипера «Спартака» Александра Селихова. По его словам, вратарю красно-белых надо проверить зрение. Вероятно, он плохо играет на выходах, так испытывает проблемы со здоровьем.

«Я сразу сказал, что Селихов не умеет играть на выходах. Ему надо проверить зрение. Хорошо ли он видит? У нас есть вратари, которые плохо видят, но они это скрывают.

Как Селихов не увидел мяч, летевший с углового? Он неправильно выбирает позицию. Его не научили выбирать позицию при стандартах. Поэтому у «Спартака» сплошные проблемы. Но есть дух. Тренер работает хорошо. Но сейчас спустились на третье место», – заявил Орлов порталу Sport24.ru.

Селихову 29 лет. Он никогда не жаловался на проблемы со зрением. В нынешнем сезоне РПЛ вратарь провел 20 матчей, пропустил 24 гола и оформил 6 «сухарей».