«Реал» намерен приобрести защитника «Челси» Джеймса ближайшим летом 

Руководство «Реала» рассматривает возможность покупки защитника «Челси» Риса Джеймса в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, мадридская команда нуждается в усилении правого фланга обороны и считают 23-летнего футболиста подходящим кандидатом на эту позицию. Сообщается, что сливочным потребуется 50 миллионов евро на трансфер английского игрока.

Напомним, что Джеймс является воспитанником «Челси». Всего за синих он провел 145 матчей, забил 11 голов и отдал 20 результативных передач. Его контракт с «пенсионерами» рассчитан до конца сезона-2027/2028.