Бышовец назвал два клуба, которые покинут РПЛ по итогам мезона

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец считает, что московское «Торпедо» и подмосковные «Химки» вылетят из РПЛ по итогам текущего сезона.

«Покинут РПЛ команды, занимающие сейчас два последних места - «Химки» и «Торпедо». «Локомотив» имеет реальные шансы не только выйти из опасной зоны, но и приблизиться к середине таблицы», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, «Химки» после 22 туров с 13 очками занимают предпоследнее, 15-е место.

Автозаводцы с таким же количеством очков располагаются строчкой ниже по дополнительным показателям.