Глушенков признался, что чувствовал себя в «Спартаке» игроком «на подхвате» 

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков поделился воспоминаниями о своей карьере в «Спартаке».

«Время в «Спартаке» — самое сложное в моей карьере. Я был недоволен тем, что постоянно был в арендах, а продавать меня не собирались. Когда-то в моих услугах был заинтересован «Краснодар», но нам не удалось договориться по условиям. Отпустили лишь в «Крылья» в начале этого сезона. Потому что «Спартак» очень хотел купить Зиньковского, а я стал частью сделки. Когда агент позвонил, я моментально согласился на переход, сказал, что приеду через десять минут, хотя в тот момент был в Смоленске», приводит слова Глушенкова Sport24.ru.

Добавим, что в январе этого года Глушенков перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив». В текущем сезоне за железнодорожников он провел восемь матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

23-летний игрок принадлежал «Спартаку» с 2019 по 2022 годы. В составе красно-белых он отыграл 11 встреч.