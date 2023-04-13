«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Севильей» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Севильей» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе «красных дьяволов» дубль оформил полузащитник Марсель Забитцер (14-я и 21-я минуты). За гостевую команду голы забили защитник Хесус Навас (85). На третьей добавленной минуте второго тайма защитник манкунианцев Гарри Магуайр забил гол в свои ворота.

Добавим, что ответная игра «Манчестер Юнайтед» и «Севильи» в рамках 1/4 финала Лиги Европы пройдет 20 апреля на арене «Рамон Санчес Писхуан» в Испании.

Лига Европы

1/4 финала

Первый матч

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Севилья» (Испания) – 2:2 (2:0)

Голы: Забитцер, 14, 21 – Навас, 85. Магуайр, 90+3 (автогол).