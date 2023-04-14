Футболист «Динамо» Захарян признался, что ему не хватает 100 тысяч рублей на жизнь

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не стал скрывать, что 100 рублей ему недостаточно для жизни. По словам игрока, он помогает семье, а также оплачивает ипотеку.

«Нет определенной суммы (необходимой для жизни на месяц). Что-то семье, что-то куда-то тратишь или сохраняешь. Нет конкретной суммы. Когда появляются деньги, становится больше и затрат. Думаю, это нормально. Сто тысяч уже не хватит – уже ипотека», – заявил футболист в интервью «СЭ».

Захаряну 19 лет. Прошлым летом он мог перейти в «Челси», однако, лондонский клуб не смог перечислить деньги бело-голубым за трансфер, из-за чего переход не состоялся.

В нынешнем сезоне РПЛ молодой хавбек отыграл 19 матчей, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.