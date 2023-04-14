Зозуля подтвердил, что Украина может сняться с квалификации Евро-2024

Украинский нападающий испанского «Райо Вальекано» Роман Зозуля, выступавший также за сборную Украины, подтвердил, что национальная команда моет сняться с квалификации Евро-2024 из-за участия там белорусов.

«Похоже, футбольная сборная снимается с квалификации Евро», - написал Зозуля в своих соцсетях.

Напомним, ранее украинское Минспорта утвердило приказ о запрете спортсменам национальных сборных страны принимать участие в международных соревнованиях вместе с россиянами и белорусами. Таким образом, национальная футбольная команда может сняться с квалификации Евро-2024 из-за участия в ней сборной Белоруссии.

Сборная России отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.