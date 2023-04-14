Семин назвал Пиняева, Захаряна и Сперцяна главными талантами РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал трех футболистов главными талантами Российской премьер-лиги, отметив, что РПЛ богата талантами.

По мнению специалиста, ими стали полузащитники «Динамо», «Локомотива» и «Краснодара» Арсен Захарян, Сергей Пиняев и Эдуард Сперцян.

«В ней (нашей лиге) регулярно появляются качественные игроки, которые дальше идут в европейский футбол. Хвича Кварацхелия тому пример. Кого можно сейчас называть главными талантами? Захарян, Пиняев, Сперцян», - цитирует Семина «РБ Спорт».

Семин считает, что для ускорения прогресса футболистам надо брать больше ответственности в своих клубах.