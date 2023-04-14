КДК РФС оштрафовал «Ростов» на 100 тысяч рублей за шесть желтых карточек в матче 22-го тура РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал футбольный клуб «Ростов» на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды, сообщается на сайте РФС.

В матче 22-го тура чемпионата России с «Оренбургом» футболистам «Ростова» было показано шесть желтых карточек. Еще одно предупреждение было вынесено официальному лицу.

«Факел», «Торпедо», «Спартак», ЦСКА и «Химки» заплатят за нарушение регламента по 20 тысяч рублей.

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч, за это же нарушение 20 тысяч заплатит главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.

Тренеры «Урала» и «Спартака» Виктор Гончаренко и Гильермо Абаскаль оштрафованы на 10 тысяч рублей за нарушения технической зоны в кубковом матче.