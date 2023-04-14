Главный тренер «ПСЖ» Галтье отверг обвинения в расизме и заявил, что шокирован ими

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье отверг все обвинения в расизме и заявил, что глубоко потрясен ими.

Ранее сообщалось, что бывший коллега Галтье по работе в «Ницце» (в 2021 году) Жюльен Фурнье в электронном письме, обвинил специалиста в расизме. По его словам, Галтье говорил ему, что в «Ницце» не может быть так много чернокожих и мусульман».

«Я глубоко потрясен словами, которые приписали мне и которые были безответственно распространены. Не могу допустить, чтобы мое имя и моя семья были запятнаны», - сказал Галтье на пятничной пресс-конференции перед матчем 31-го тура с «Лансем».

Также «Пари Сен-Жермен» в специальном заявлении отметил, что поддерживает своего главного тренера и выступает за то, чтобы правда была установлена судом. Клуб предоставил тренеру и его семье дополнительную охрану.

Прокуратура Ниццы начала предварительное расследование в ходе которого полиция провела обыски в офисе футбольного клуба «Ницца.