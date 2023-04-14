Вратарь Бучнев считает, что для молодых игроков сборная Армении перспективнее российской

Вратарь ереванского «Пюника» Станислав Бучнев считает, что для молодых игроков с армянскими корнями выступление за сборную Армении выглядит перспективнее россйской.

«Армянские футболисты не считаются легионерами в России. За них не надо платить повышенных налогов. А допустим, завтра решат отменить это правило? Футболисты топового уровня, конечно, продолжат играть в клубах. Но остальным будут предпочитать пусть менее талантливых, но всё-таки своих игроков. Но если вас зовут в сборную и вы считаете нужным ей помочь — конечно, езжайте и помогайте. Возможно, потом на вас и в европейских чемпионатах обратят внимание», - цитирует Бучнева «Чемпионат».

По мнению футболиста, возможность выступления в национальной команды на международных турнирах как раз и делает сборную Армении более выгодной нежели российскую.