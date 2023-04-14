ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Вратарь Бучнев считает, что для молодых игроков сборная Армении перспективнее российской

Футболист полагает, что выступление за сборную поможет обратить на себя внимание европейских клубов.
14 апреля 2023 16:52
автор: Александр Евграфов

Вратарь ереванского «Пюника» Станислав Бучнев считает, что для молодых игроков с армянскими корнями выступление за сборную Армении выглядит перспективнее россйской.

«Армянские футболисты не считаются легионерами в России. За них не надо платить повышенных налогов. А допустим, завтра решат отменить это правило? Футболисты топового уровня, конечно, продолжат играть в клубах. Но остальным будут предпочитать пусть менее талантливых, но всё-таки своих игроков. Но если вас зовут в сборную и вы считаете нужным ей помочь — конечно, езжайте и помогайте. Возможно, потом на вас и в европейских чемпионатах обратят внимание», - цитирует Бучнева «Чемпионат».

По мнению футболиста, возможность выступления в национальной команды на международных турнирах как раз и делает сборную Армении более выгодной нежели российскую.

источник: Чемпионат.com
Вратарь Бучнев считает, что для молодых игроков сборная Армении перспективнее российской
Футболист полагает, что выступление за сборную поможет обратить на себя внимание европейских клубов.
14.04.2023 16:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
Главный тренер «ПСЖ» Галтье отверг обвинения в расизме и заявил, что шокирован ими
Руководство команды дало возможность тренеру ответить на обвинения в ходе пятничной пресс-конференции.
14.04.2023 16:38
Футбол
автор: Александр Евграфов
КДК РФС оштрафовал «Ростов» на 100 тысяч рублей за шесть желтых карточек в матче 22-го тура РПЛ
Еще пять клубов заплатят по 20 тысяч за нарушения регламента.
14.04.2023 16:23
Футбол
автор: Александр Евграфов
Семин назвал Пиняева, Захаряна и Сперцяна главными талантами РПЛ
По мнению бывшего главного тренера «Локомотива» российская лига богата талантами.
14.04.2023 16:10
Футбол
автор: Александр Евграфов
Четыре тренера перешли из московского «Торпедо» в «Химки»
Тренерский штаб подмосковного клуба пополнился специалистами, ранее работавшими с Талалаевым.
14.04.2023 15:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сергей Семак: Не сомневаюсь, что с «Ростовом» будет упорная игра
Сергей Семак: Не сомневаюсь, что с «Ростовом» будет упорная игра
Встреча состоится 16 апреля.
14.04.2023 11:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Зозуля подтвердил, что Украина может сняться с квалификации Евро-2024
Команде официально запрещено выступать на одних турнирах с Россией и Белоруссией.
14.04.2023 11:16
Футбол
автор: Александр Шульгин
Футболист «Динамо» Захарян признался, что ему не хватает 100 тысяч рублей на жизнь
Футболист «Динамо» Захарян признался, что ему не хватает 100 тысяч рублей на жизнь
По словам игрока, он помогает семье, а также оплачивает ипотеку.
14.04.2023 09:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
УЕФА огласил четверку футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Победителя выберут путем голосования.
14.04.2023 08:33
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика