Стоунз стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, Забитцер – в Лиге Европы

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В голосовании он обошел Алессандро Бастони из «Интера», Браима Диаса из «Милана» и Винисиуса Жуниора из «Реала».

Во вторник «Манчестер Сити» разгромил мюнхенскую «Баварию» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 3:0. На счету Стоунза четыре перехвата, а 86% в показателе точности передач.

В лиге Европы лучшим игроком недели стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер, который отличился дублем в матче с испанской «Севильей» (2:2). На звание лучшего игрока также претендовали Оркун Кекчю из «Фейеноорда», Виктор Бонифасе из «Юниона» и игрок «Ювентуса» Федерико Гатти.