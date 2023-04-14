Камоцци считает, что Сперцян может стать следующей звездой после Кварацхелии

Бывший советник президента московского «Спартака» Франко Камоцци заявил, что следующей европейской футбольной звездой может стать полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

«Эдуард – классный футболист и для него нет разницы, где играть – в Италии или Германии», - цитирует Камоцци «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что Сперцян может после окончания этого сезона покинуть «Краснодар» и перейти в один из европейских клубов.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «быков» 30 матчей во всех турнирах, стал автором 12 забитых мячей и 10 результативных передач. Его трансферная стоимость по оценке портала Transfermarkt оценивается в 9 млн евро.