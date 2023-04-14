ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Камоцци считает, что Сперцян может стать следующей звездой после Кварацхелии

Бывший советник президента «Спартака» полагает, что Сперцяну нет разницы, в каком европейском чемпионате играть.
14 апреля 2023 17:50
автор: Александр Евграфов

Бывший советник президента московского «Спартака» Франко Камоцци заявил, что следующей европейской футбольной звездой может стать полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

«Эдуард – классный футболист и для него нет разницы, где играть – в Италии или Германии», - цитирует Камоцци «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что Сперцян может после окончания этого сезона покинуть «Краснодар» и перейти в один из европейских клубов.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «быков» 30 матчей во всех турнирах, стал автором 12 забитых мячей и 10 результативных передач. Его трансферная стоимость по оценке портала Transfermarkt оценивается в 9 млн евро.

источник: «РБ-Спорт»
Сборная России может отказаться от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации
В турнире должны были принять участие сборные шести стран.
14.04.2023 18:23
Футбол
автор: Александр Евграфов
Тренер «Баварии» Тухель заявил, что не видел драки между Сане и Мане, но вступился за сенегальца
По мнению специалиста, каждый имеет право на ошибку.
14.04.2023 18:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
Лучший бомбардир чемпионата Италии Осимхен будет заявлен на матч с «Вероной»
Главный тренер «Наполи» заявил, что футболист восстановился после травмы.
14.04.2023 18:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
Камоцци считает, что Сперцян может стать следующей звездой после Кварацхелии
Бывший советник президента «Спартака» полагает, что Сперцяну нет разницы, в каком европейском чемпионате играть.
14.04.2023 17:50
Футбол
автор: Александр Евграфов
Стоунз стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, Забитцер – в Лиге Европы
Оба победителя в своих номинациях представляют английские клубы.
14.04.2023 17:30
Футбол
автор: Александр Евграфов
Вратарь Бучнев считает, что для молодых игроков сборная Армении перспективнее российской
Футболист полагает, что выступление за сборную поможет обратить на себя внимание европейских клубов.
14.04.2023 16:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
Главный тренер «ПСЖ» Галтье отверг обвинения в расизме и заявил, что шокирован ими
Руководство команды дало возможность тренеру ответить на обвинения в ходе пятничной пресс-конференции.
14.04.2023 16:38
Футбол
автор: Александр Евграфов
КДК РФС оштрафовал «Ростов» на 100 тысяч рублей за шесть желтых карточек в матче 22-го тура РПЛ
КДК РФС оштрафовал «Ростов» на 100 тысяч рублей за шесть желтых карточек в матче 22-го тура РПЛ
Еще пять клубов заплатят по 20 тысяч за нарушения регламента.
14.04.2023 16:23
Футбол
автор: Александр Евграфов
Семин назвал Пиняева, Захаряна и Сперцяна главными талантами РПЛ
По мнению бывшего главного тренера «Локомотива» российская лига богата талантами.
14.04.2023 16:10
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика