Лучший бомбардир чемпионата Италии Осимхен будет заявлен на матч с «Вероной»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен будет заявлен в составе лидеров Серии А на матч 30 тура с «Вероной», заявил в социальных сетях главный тренер неаполитанской команды Лучано Спаллетти.

«Осимхен войдет в состав на завтрашний матч. Каждый, кто выходит на поле, должен понимать, что он играет один из самых важных матчей этого чемпионата», - приводит слова Спаллетти пресс-служба «Наполи».

Нигерийский нападающий вернулся в расположение «Наполи» с травмой после выступления за сборную своей страны. Из-за повреждения приводящей мышцы левого бедра Осимхен пропустил первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Наполи» проиграл «Милану» со счетом 0:1.

Игра с «Вероной» состоится 15 апреля в Неаполе и начнется в 19:00 по московскому времени.

Осимхен провел за «Наполи» 23 матча в Серии А и забил 21 мяч, лидируя по этому показателю среди бомбардиров чемпионата.