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Тренер «Баварии» Тухель заявил, что не видел драки между Сане и Мане, но вступился за сенегальца

По мнению специалиста, каждый имеет право на ошибку.
14 апреля 2023 18:16
автор: Александр Евграфов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель выступил в защиту Мане в инциденте с Лероем Сане после матча с «Манчестер Сити». Однако тренер отметил, что сам не видел произошедшего.

«Мы не первая команда, в которой произошло подобное, и не последняя. Я первый, кто защищает Мане, давно знаю его как профессионала. Каждый имеет право на ошибку. Это было слишком и противоречило кодексу «Баварии». Он признал это и извинился. Он продолжит тренироваться», - цитирует Тухеля Bulinews.

Ранее сообщалось, что после поражения «Баварии» от «Манчестер Сити» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 0:3, Мане и Сане подрались друг с другом в раздевалке. Мане ударил Сане по лицу и разбил ему губу. Позже Мане принес извинения, однако был оштрафован руководством команды и отстранен на один матч.

Он пропустит матч 28-го тура «Хоффенхаймом». После 27 матчей у мюнхенцев 58 очков и команда лидирует в чемпионате Германии, опережая на два очка своего ближайшего преследователя – дортмундскую «Боруссию». «Хоффенхайм» с 28 очками занимает 14 место в бундеслиге.

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