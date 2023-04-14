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Сборная России может отказаться от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации

В турнире должны были принять участие сборные шести стран.
14 апреля 2023 18:23
автор: Александр Евграфов

Сборная России по футболу вероятно откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА), сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, данный вопрос находится в стадии проработки. О причинах отказа не сообщается.

Игры чемпионата ЦАФА запланированы с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В числе участников национальные команды Узбекистана, Киргизии, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Ранее сообщалось, что сборная России также приглашена на турнир. Получили приглашение к работе и российские арбитры.

ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года отстранили сборную России и российские команды от участия во всех международных турнирах.

источник: «Спорт-Экспресс»
Сборная России может отказаться от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации
В турнире должны были принять участие сборные шести стран.
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