Карпин отреагировал на информацию об отказе сборной России от Кубка Азии

Газета «Спорт-Экспресс» опубликовала информацию, согласно которой, сборная России откажется от участия в Кубке Азии.
Журналисты связались с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным и попросили прокомментировать эти слухи.
«У меня нет никакой информации», – заявил Карпин, чьи слова приводит «Чемпионат».
Напомним, сборная России лишилась возможности выступать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА до конца сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что на Кубке Азии выступят сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.
источник: Чемпионат.com