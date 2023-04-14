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Вратарь «Баварии» Нойер приступил к тренировкам с мячом после перелома ноги минувшей зимой

Голкипер восстанавливается после тяжелой травмы.
Вратарь «Баварии» Нойер приступил к тренировкам с мячом после перелома ноги минувшей зимой
14 апреля 2023 19:19
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК «Бавария»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер приступил к тренировкам с мячом в реабилитационном центре, сообщает Bild.

«Он прогрессирует каждый день. Вчера я услышал шум около офиса – это Нойер начал выполнять первые вратарские упражнения с мячом», - цитирует источник главного тренера команды Томаса Тухеля.

Минувшей зимой во время отдыха на горнолыжном курорте Нойер получил сложный перелом ноги. В январе «Бавария» в качестве замены подписала контракт с Янном Зоммером, перешедшим в клуб из менхенгладбахской «Боруссии».

О сроках полного восстановления Нойера не сообщается. Ранее со ссылкой на источники в медицинском штабе «Баварии» сообщалось, что оно займет «длительный срок».

источник: Bild
Вратарь «Баварии» Нойер приступил к тренировкам с мячом после перелома ноги минувшей зимой
Вратарь «Баварии» Нойер приступил к тренировкам с мячом после перелома ноги минувшей зимой
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