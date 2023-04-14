Стало известно, когда решится вопрос с возвращением Месси в «Барселону»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси готов вернуться в «Барселону». Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, 35-летний нападающий получил предложение о продлении контракта, однако, он больше не связывает свою карьеру с французским грандом.

Отмечается, что вопрос с возвращением Месси на «Камп Ноу» решится в мае 2023 года, так как именно в этот период станет понятно, сможет ли каталонский клуб вписаться в рамки финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что для подписания форварда клубу придется понизить зарплату Серхио Бускетсу и Жорде Альбе. Кроме того, сине-гранатовые должны будут продать несколько футболистов.