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Стало известно, когда решится вопрос с возвращением Месси в «Барселону»

Ждать осталось недолго.
Стало известно, когда решится вопрос с возвращением Месси в «Барселону»
14 апреля 2023 20:19
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Барселона»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси готов вернуться в «Барселону». Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, 35-летний нападающий получил предложение о продлении контракта, однако, он больше не связывает свою карьеру с французским грандом.

Отмечается, что вопрос с возвращением Месси на «Камп Ноу» решится в мае 2023 года, так как именно в этот период станет понятно, сможет ли каталонский клуб вписаться в рамки финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что для подписания форварда клубу придется понизить зарплату Серхио Бускетсу и Жорде Альбе. Кроме того, сине-гранатовые должны будут продать несколько футболистов.

источник: «Советский спорт»
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