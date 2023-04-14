Бывший комментатор «Матч ТВ» сравнил «Зенит» с «Реалом» и «Барселоной»

Бывший комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал слухи о том, что питерский «Зенит» планирует пригласить Матвея Сафонова, Сергея Пиняева и Константина Тюкавина в случае ухода Малкома и Клаудинью.

«Любой хороший российский игрок пригодится «Зениту». Все зависит от желания футболиста. Пиняев и Тюкавин явно усилят «Зенит». В «Реал Мадрид» и «Барселону» все хотят попасть. Это клубы высоких достижений. Так же и «Зенит» в России. Четыре чемпионства подряд! Кто захочет - тот придет», - приводит слова Орлова Sport24.ru.

Напомним, после 22 туров «Зенит» с 54 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя - «Ростов» на девять очков.

В ближайшем туре команды встретятся между собой. Матч пройдет 16 апреля в Ростове-на-Дону.