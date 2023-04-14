Нападающий «Баварии» Мане заплатит полмиллиона евро за драку с Сане

Руководство мюнхенской «Баварии» оштрафовало нападающего команды Садио Мане на полмиллиона евро за драку с одноклубником Лероем Сане, сообщает издание Goal.

Ранее сообщалось, что после поражения «Баварии» от «Манчестер Сити» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 0:3, Мане и Сане подрались друг с другом в раздевалке. Мане ударил Сане по лицу и разбил ему губу. Позже Мане принес извинения, однако был отстранен на один матч. Он пропустит матч 28-го тура «Хоффенхаймом».

Также сообщалось, что за Мане вступился главный тренер Томас Тухель и сам пострадавший, Лерой Сане.

После 27 матчей у мюнхенцев 58 очков и команда лидирует в чемпионате Германии, опережая на два очка своего ближайшего преследователя – дортмундскую «Боруссию». «Хоффенхайм» с 28 очками занимает 14 место в бундеслиге.