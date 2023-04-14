«Алания» спаслась от поражения в матче с «Волгарем» в 27-м туре Первой лиги

Футболисты владикавказской «Алании» сыграли вничью с астраханским «Волгарем» в матче 27-го тура розыгрыша Первой лиги. Встреча в Грозном, где проводит домашние матчи «Алания», закончилась со счетом 2:2.

Счет в матче был открыт после точного удара головой игрока «Алании» Николая Гиоргобиани на 12-й минуте встречи. Гости отыгрались на 33-й минуте благодаря голу Артема Делькина, а на 75-й повели в матче. Отличился Данила Козлов. Но за 8 минут до финального свистка хозяева поля точным ударом Батраза Гурциева со штрафного спаслись от поражения.

«Алания» набрала 45 очков и вышла на третье место в турнирной таблице, дающей право на стыковые игры. У «Волгаря» 40 очков, команда занимает пятое место.

В 28-м туре 22 апреля «Алания» отправится в гости к «Шиннику», а «Волгарь» примет «Велес».