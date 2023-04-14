Тухель оценил шансы «Баварии» на выход в полуфинал ЛЧ после крупного поражения от «Манчестер Сити»

«Бавария» крупно уступила «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель считает, что его команда сохраняет шансы на проход в следующую стадию турнира.

«Наша победа на первый взгляд кажется невыполнимой, но в футболе может случиться что угодно. У игроков есть силы перед ответной игрой, мы все хотим взять реванш», – заявил специалист клубной пресс-службе.

Напомним, ответный матч «Баварии» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля и пройдет в Мюнхене, а стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.