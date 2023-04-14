Тихонов заявил, что его устроит только один результат «Спартака» в текущем сезоне

Бывший капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, какое место красно-белых в турнирной таблице устроит его по итогам сезона.

«Третье не устроит. Если брать в учет концовку осенней части чемпионата и ожидания от весеннего отрезка турнира, то меня устроит только вторая строчка», - приводит слова ветерана «Евро-Футбол».

Напомним, после 22 туров «Спартак» с 42 очками занимает третье место, на одно очко отставая от идущего вторым «Ростова».

В ближайшем туре красно-белые сыграют на выезде с московским «Торпедо». Встреча пройдет 15 апреля, начало в 19.00.