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Гришин считает, что Промес больше не забьет за «Спартак» в этом сезоне

Бывший игрок ЦСКА полагает, что проблемы в нападении у соперников могут помочь армейцам.
Гришин считает, что Промес больше не забьет за «Спартак» в этом сезоне
14 апреля 2023 21:55
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК «Спартак»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин полагает, что армейцам вполне по силам занять третье место в чемпионате России, а голевые проблемы у соперников только помогут в этом.

«Если ЦСКА займет третье место и выиграет Кубок, болельщики будут довольны. Сейчас «армейцы» борются за второе место и за Кубок России — команде это по силам. Чалов может занять первое место в бомбардирской гонке? Многое будет зависеть от конкурентов. У «Спартака» сейчас есть небольшие проблемы. Думаю, Промес в этом сезоне уже не будет забивать, а с Малкомом ничего непонятно», - цитирует Гришина «Евро-футбол.ру».

После 22 туров ЦСКА набрал 41 очко и занимает четвертое место в чемпионате России, отставая на 13 очков от лидирующего «Зенита» и на 4 очка от «Ростова», идущего вторым. В 23-м туре ЦСКА сыграет на выезде с «Уралом» 15 апреля.

В споре бомбардиров первое место делят Промес («Спартак») и Малком («Зенит»), у обоих по 16 забитых голов. У Владимира Писарского – 14 голов, у Федора Чалова – 13.

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