Агент Гюндогана отреагировал на слухи о будущем игрока

Агент немецкого полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана - Ильхан прокомментировал слухи в прессе о том, что футболист заключил предварительный контракт с «Барселоной».

«Меня удивляет, откуда берутся эти истории о переговорах, которые длятся неделями. У нас нет никакого соглашения ни с одним из клубов. Пока не решено, где он будет играть следующие несколько лет. Илкай все еще может выиграть три крупных трофея в этом сезоне в качестве капитана «Сити». Это единственное, на чем он сейчас сосредоточен», - приводит слова Ильхана AS.

Напомним, соглашение немца с «горожанами» истекает 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Гюндоган провел 39 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил пять мячей.