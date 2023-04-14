Защитники «Манчестер Юнайтед» Мартинес и Варан могут пропустить остаток сезона

Защитники «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан могут пропустить остаток сезона из-за травм, полученных в четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Севильей», сообщает The Athletic.

По информации источника, Варан еще проходит медицинское обследование и его состояние будет оценено позже.

Ранее сообщалось, что Мартинесу диагностировали перелом пятой плюсневой кости стопы и решается вопрос о проведении операции 25-летнему аргентинцу.

В матче с «Севильей» аргентинец не смог сам покинуть поле и его партнеры по сборной вынесли на руках.