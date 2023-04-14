Слуцкий назвал команду, которая может помешать «Зениту» выиграть золото РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий не считает московский «Спартак» основным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне.

«Совсем недавно мы говорили, что «Спартак» - основной преследователь «Зенита». Когда мы говорили о возможной чемпионской интриге, мы подразумевали именно «Спартак». Сегодня мы видим «Ростов» на втором месте, и если и будет какая-то чемпионская интрига, то от «Ростова», потому что отставание «Спартака» в 12 очков слишком критично», - сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Напомним, после 22 туров «Зенит» с 54 очками возглавляет турнирную таблицу. «Ростов» идет вторым, отставая на 11 очков, «Спартак» - третьим, в одном очке от «Ростова».

В ближайшем туре «Зенит» и «Ростов» сыграют между собой на домашней арене южан. Красно-белые отправятся в «Лужники» на матч с «Торпедо».