«Шальке» разгромил «Герту» Шварца в матче худших команд Бундеслиги

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» дома нанес крупное поражение берлинской «Герте», отправив ее на последнее место в турнирной таблице.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Мариус Бюльтер. Еще по одному мячу забили Тим Шкарке, Сион Теродде и Марцин Каминский.

Гости ответили точными ударами Стефана Йоветича и Марко Рихтера.

Таким образом, гельзенкирхенцы набрали 24 очка и поднялись на 16-е место в турнирной таблице. Берлинцы с 22 очками упали на последнюю строчку.

Напомним, «Герту» тренирует экс-наставник московского «Динамо» Сандро Шварц.

Бундеслига

28-й тур

«Шальке» (Гельзенкирхен) - «Герта» (Берлин) - 5:2 (2:1)

Голы: Шкарке, 3; Бюльтер, 13; 78; Теродде, 48; Каминский, 90 - Йоветич, 45; Рихтер, 84.