«Лацио» в гостях обыграл «Специю» и приблизился к «Наполи» в таблице Серии А

В матче 30-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» на выезде нанес поражение «Специи».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти, Фелипе Андерсон и Маркос Антонио.

Таким образом, команда Маурицио Сарри набрала 61 очко и сократила отставание от лидирующего «Наполи» до 13 очков.

В то же время римляне увеличили отрыв от идущей третьей «Ромы» до восьми очков, однако у всех соперников осталась игра в запасе.

«Специя» с 26 очками осталась на 17-й строчке.

Серия А

30-й тур

«Специя» - «Лацио» (Рим) - 0:3 (0:1)

Голы: Иммобиле, 36 (с пенальти). Андерсон, 52. Антонио, 87.