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«Лион» на последних минутах вырвал победу у «Тулузы»

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14 апреля 2023 23:52
автор: Александр Шульгин

В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Лион» на выезде обыграл «Тулузу».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличился Александер Ляказетт, реализовавший пенальти. Еще один мяч хозяева забили в свои ворота сами: автогол на счету Логана Косты.

В составе «Тулузы» отличился Закария Абухлаль.

«Лион» набрал 50 очков и догнал идущий шестым «Ренн».

«Тулуза» с 38 очками осталась на 12-й позиции.

Лига 1
31-й тур
«Тулуза» - «Лион» - 1:2 (1:1)
Голы: Абухлаль, 37 - Ляказетт, 34 (с пенальти); Коста, 88 (атвогол).

источник: «Советский спорт»
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