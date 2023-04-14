«Лион» на последних минутах вырвал победу у «Тулузы»

В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Лион» на выезде обыграл «Тулузу».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличился Александер Ляказетт, реализовавший пенальти. Еще один мяч хозяева забили в свои ворота сами: автогол на счету Логана Косты.

В составе «Тулузы» отличился Закария Абухлаль.

«Лион» набрал 50 очков и догнал идущий шестым «Ренн».

«Тулуза» с 38 очками осталась на 12-й позиции.

Лига 1

31-й тур

«Тулуза» - «Лион» - 1:2 (1:1)

Голы: Абухлаль, 37 - Ляказетт, 34 (с пенальти); Коста, 88 (атвогол).