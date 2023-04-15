На Украине пообещали разобраться, каких соревнований касается бойкот Минспорта

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что организация направила запрос в Минспорта страны, чтобы уточнить, каких именно соревнований касается приказ о бойкоте украинскими спортсменами турниров, в которых выступают россияне и белорусы.

«У нас нет возможности выезжать за границу без согласования с Министерством спорта», - приводит слова Павелко «Чемпионат».

Напомним, ранее украинское Минспорта утвердило приказ о запрете спортсменам национальных сборных страны принимать участие в международных соревнованиях вместе с россиянами и белорусами. Таким образом, национальная футбольная команда может сняться с квалификации Евро-2024 из-за участия в ней сборной Белоруссии.

Сборная России отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.