Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти уверен, что останется работать в клубе в следующем сезоне.

«Флорентино Перес всегда был добр ко мне и остается таковым. Вы должны смотреть вперед. Клуб спокоен и показывает мне свою привязанность. Я буду здесь в следующем сезоне. Думаю, мы будем соблюдать контракт», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба «сливочных».

Напомним, в текущем сезоне «Реал» уже практически упустил возможность побороться за чемпионский титул в чемпионате Испании, отставая от «Барселоны» на 13 очков после 28 туров.

В то же время, клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, в первом матче которого дома победил лондонский «Челси» (2:0).