ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в «Реале»

Специалист уверен, что останется в клубе.
Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в «Реале»
15 апреля 2023 09:00
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК "Реал"

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти уверен, что останется работать в клубе в следующем сезоне.

«Флорентино Перес всегда был добр ко мне и остается таковым. Вы должны смотреть вперед. Клуб спокоен и показывает мне свою привязанность. Я буду здесь в следующем сезоне. Думаю, мы будем соблюдать контракт», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба «сливочных».

Напомним, в текущем сезоне «Реал» уже практически упустил возможность побороться за чемпионский титул в чемпионате Испании, отставая от «Барселоны» на 13 очков после 28 туров.

В то же время, клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, в первом матче которого дома победил лондонский «Челси» (2:0).

источник: ФК «Реал»
Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в «Реале»
Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в «Реале»
Специалист уверен, что останется в клубе.
15.04.2023 09:00
Футбол
автор: Александр Шульгин
На Украине пообещали разобраться, каких соревнований касается бойкот Минспорта
На Украине пообещали разобраться, каких соревнований касается бойкот Минспорта
Футболисты переживают, что не смогут продолжить участвовать в отборе Евро-2024.
15.04.2023 08:44
Футбол
автор: Александр Шульгин
Скира заявил, что Модрич продлил контракт с «Реалом» до 2024 года
Скира заявил, что Модрич продлил контракт с «Реалом» до 2024 года
В сентябре хорватскому футболисту исполнится 38 лет.
15.04.2023 08:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Лион» на последних минутах вырвал победу у «Тулузы»
Команда Лорана Блана борется за попадание в еврокубки.
14.04.2023 23:52
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Лацио» в гостях обыграл «Специю» и приблизился к «Наполи» в таблице Серии А
Римляне одержали сухую победу.
14.04.2023 23:46
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Шальке» разгромил «Герту» Шварца в матче худших команд Бундеслиги
«Кобальтовые» покинули последнее место в турнирной таблице.
14.04.2023 23:30
Футбол
автор: Александр Шульгин
Защитник «МЮ» Лисандро Мартинес больше не сыграет в этом сезоне
Защитник «МЮ» Лисандро Мартинес больше не сыграет в этом сезоне
Футболист получил перелом ноги в матче с «Севильей».
14.04.2023 22:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Винисиус Жуниор назван лучшим игроком «Реала» в марте
Нападающий признается игроком месяца второй раз подряд.
14.04.2023 22:37
Футбол
автор: Александр Евграфов
Слуцкий назвал команду, которая может помешать «Зениту» выиграть золото РПЛ
Слуцкий назвал команду, которая может помешать «Зениту» выиграть золото РПЛ
По мнению специалиста, «Спартак» больше не угрожает лидерству питерцев.
14.04.2023 22:31
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика