«У нас в России это обычное дело»: Мостовой рассказал испанской прессе о своих отношениях с Карпиным

Бывший полузащитник московского «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой признался, что уже давно не общается со своим бывшим одноклубником - главным тренером «Ростова» и национальной команды Валерием Карпиным.

«Есть ли у меня с ним какие-то взаимоотношения? Нет, давно. Такова жизнь. Когда ты наверху, все твои друзья, но когда они становятся выше, они уже заняты и не обращают на тебя особого внимания. Для меня это не имеет значения. У меня такая ситуация не только с ним, у нас в России это обычное дело», - приводит слова Мостового Relevo.

Напомним, футболисты вместе выступали за «Сельту», и до сих пор считаются самыми успешными легионерами в истории клуба. Мостовой среди болельщиков получил прозвище «Царь».

Карпин после этапа карьеры в Виго перешел в «Реал Сосьедад», в составе которого стал серебряным призером чемпионата Испании.