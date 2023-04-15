Экс-тренер «Спартака» Тедеско объяснил, почему не вызвал Витселя в сборную Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объяснил отсутствие бывшего полузащитника питерского «Зенита» Акселя Витселя среди вызванных в расположение национальной команды футболистов для участия в матчах отборочного турнира Евро-2024.

«У нас очень много хороших полузащитников. К сожалению, мы не можем пригласить десять опорников на один сбор. Думаю, большинство из них сейчас играет за границей, но также и в Бельгии у нас много хороших полузащитников.

Аксель не выбыл. Это может быть проблемой, но это не так. Есть и другие футболисты, которые не играют и которые были вызваны во время последнего сбора. Это вопрос конкуренции на позиции», - приводит слова Тедеско RTBF.

Напомним, в сезоне-2020/21 Тедеско работал в московском «Спартаке» и приводил клуб к серебряным медалям РПЛ. В свою очередь, Витсель внушительную часть карьеры провел в «Зените», завоевав с командой несколько внутренних трофеев.