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«Бавария» готова сделать «Тоттенхэму» предложение по Кейну

Лидер «шпор» может переехать в Мюнхен.
«Бавария» готова сделать «Тоттенхэму» предложение по Кейну
15 апреля 2023 10:46
автор: Александр Шульгин
автор фото: UEFA.com

Мюнхенская «Бавария» готова сделать конкретное предложение лондонскому «Тоттенхэму» о приобретении нападающего Гари Кейна.

По информации The Independent, руководство «шпор» не планирует продавать игрока в английский клуб, поэтому не рассматривает вариант с «Манчестер Сити». Отметим, что контракт Кейна с клубом истекает летом 2024 года.

Сам форвард не прочь перейти в «Баварию», потому что хочет выигрывать трофеи, однако для него есть и стимул остаться в Англии: он хочет побить рекорд по голам в АПЛ.

В текущем сезоне Кейн провел 39 матчей, в которых забил 24 мяча.

источник: The Independent
«Бавария» готова сделать «Тоттенхэму» предложение по Кейну
«Бавария» готова сделать «Тоттенхэму» предложение по Кейну
Лидер «шпор» может переехать в Мюнхен.
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