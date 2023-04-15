«Бавария» готова сделать «Тоттенхэму» предложение по Кейну

Мюнхенская «Бавария» готова сделать конкретное предложение лондонскому «Тоттенхэму» о приобретении нападающего Гари Кейна.

По информации The Independent, руководство «шпор» не планирует продавать игрока в английский клуб, поэтому не рассматривает вариант с «Манчестер Сити». Отметим, что контракт Кейна с клубом истекает летом 2024 года.

Сам форвард не прочь перейти в «Баварию», потому что хочет выигрывать трофеи, однако для него есть и стимул остаться в Англии: он хочет побить рекорд по голам в АПЛ.

В текущем сезоне Кейн провел 39 матчей, в которых забил 24 мяча.