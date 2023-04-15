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Корнеев не понимает, почему Дуарте не играет за «Спартак»: Он туристом приехал в Москву?

Экс-директор «Зенита» задал несколько актуальных вопросов.
15 апреля 2023 11:32
автор: Артур Гичунцев

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев не понимает, почему защитник «Спартака» Алексис Дуарте перестал появляться на поле.

«В чем проблема? Про него же говорили, что это сильный игрок. Заплатили 4 миллиона евро. Сам Абаскаль заявлял, что у парня большое будущее. И что мы видим? Что делает Дуарте? Он просто туристом приехал в Москву? Что происходит?» – цитирует Корнеева «СЭ».

Напомним, 23-летний парагваец перешел в «Спартак» зимой 2023 года. В данный момент на его счету 2 матча и 1 желтая карточка.

источник: «Спорт-Экспресс»
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