Корнеев не понимает, почему Дуарте не играет за «Спартак»: Он туристом приехал в Москву?

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев не понимает, почему защитник «Спартака» Алексис Дуарте перестал появляться на поле.

«В чем проблема? Про него же говорили, что это сильный игрок. Заплатили 4 миллиона евро. Сам Абаскаль заявлял, что у парня большое будущее. И что мы видим? Что делает Дуарте? Он просто туристом приехал в Москву? Что происходит?» – цитирует Корнеева «СЭ».

Напомним, 23-летний парагваец перешел в «Спартак» зимой 2023 года. В данный момент на его счету 2 матча и 1 желтая карточка.