«Манчестер Юнайтед» остался без двух основных центральных защитников

Центральные защитники «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан не помогут своей команде в ближайших матчах.

По информации клубной пресс-службы манкунианцев, француз пропустит несколько недель, его повреждение носит не критичный характер. А вот Мартинес выбыл до конца сезона - у него перелом плюсневой кости.

Напомним, оба футболиста получили травмы в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против испанской «Севильи».

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе «красных дьяволов» дубль оформил полузащитник Марсель Забитцер (14-я и 21-я минуты). За гостевую команду голы забили защитник Хесус Навас (85). На третьей добавленной минуте второго тайма защитник манкунианцев Гарри Магуайр забил гол в свои ворота.

Добавим, что ответная игра «Манчестер Юнайтед» и «Севильи» в рамках 1/4 финала Лиги Европы пройдет 20 апреля на арене «Рамон Санчес Писхуан» в Испании.