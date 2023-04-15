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«Манчестер Юнайтед» остался без двух основных центральных защитников

Череда травм подкосила манкунианцев.
«Манчестер Юнайтед» остался без двух основных центральных защитников
15 апреля 2023 11:40
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Центральные защитники «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан не помогут своей команде в ближайших матчах.

По информации клубной пресс-службы манкунианцев, француз пропустит несколько недель, его повреждение носит не критичный характер. А вот Мартинес выбыл до конца сезона - у него перелом плюсневой кости.

Напомним, оба футболиста получили травмы в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против испанской «Севильи».

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе «красных дьяволов» дубль оформил полузащитник Марсель Забитцер (14-я и 21-я минуты). За гостевую команду голы забили защитник Хесус Навас (85). На третьей добавленной минуте второго тайма защитник манкунианцев Гарри Магуайр забил гол в свои ворота.

Добавим, что ответная игра «Манчестер Юнайтед» и «Севильи» в рамках 1/4 финала Лиги Европы пройдет 20 апреля на арене «Рамон Санчес Писхуан» в Испании.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» остался без двух основных центральных защитников
«Манчестер Юнайтед» остался без двух основных центральных защитников
Череда травм подкосила манкунианцев.
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