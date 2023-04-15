«Динамо» – «Пари НН»: Захарян и Тюкавин попали в стартовый состав бело-голубых

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Пари НН» на очный матч 23-го тура РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамалё, Тюкавин.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Юлдошев, Калинский, Рыбчинский, Соколов, Михайлов, Янсане.

Напомним, что матч «Динамо» – «Пари НН» пройдет в Москве и начнется в 14:00.

Команды откроют 23-й тур, бело-голубые начнут его на шестом месте, в 6 очках до «бронзы», а нижегородцы – тринадцатыми, в 5 очках до безопасной зоны.