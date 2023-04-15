ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мостовой пожаловался испанским СМИ на жизнь в Москве

По словам экс-полузащитника, люди переживают депрессию.
Мостовой пожаловался испанским СМИ на жизнь в Москве
15 апреля 2023 13:11
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал испанским СМИ о жизни в Москве. По словам экс-игрока, в городе царит негативная обстановка, а всему виной напряженная политическая ситуация.

«Я живу в Москве и вижу людей, которые живут совсем плохо, в страхе… Им приходится оглядываться. Невозможно жить так же, как десять лет назад, потому что люди боятся. Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился», – сказал Мостовой изданию Relevo.

После событий 24 февраля 2022 года Россия подверглась массовым санкциям, в том числе и на спортивном уровне. Так, сборной России по футболу запретили выступать на международных турнирах, а отечественных клубов исключили из еврокубков. Бан действует до конца сезона-2022/23.

источник: «Советский спорт»
Сын Ковальчука тренируется в бразильском «Коринтиансе»: на какой позиции он играет
Говорит отец будущего футболиста сборной России.
15.04.2023 13:20
Футбол
автор: Максим Скороходов
Мостовой пожаловался испанским СМИ на жизнь в Москве
Мостовой пожаловался испанским СМИ на жизнь в Москве
По словам экс-полузащитника, люди переживают депрессию.
15.04.2023 13:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Динамо» – «Пари НН»: Захарян и Тюкавин попали в стартовый состав бело-голубых
Обе команды назвали футболистов, которые начнут матч с первых минут.
15.04.2023 13:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Манчестер Юнайтед» остался без двух основных центральных защитников
«Манчестер Юнайтед» остался без двух основных центральных защитников
Череда травм подкосила манкунианцев.
15.04.2023 11:40
Футбол
автор: Александр Шульгин
Корнеев не понимает, почему Дуарте не играет за «Спартак»: Он туристом приехал в Москву?
Экс-директор «Зенита» задал несколько актуальных вопросов.
15.04.2023 11:32
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бавария» готова сделать «Тоттенхэму» предложение по Кейну
«Бавария» готова сделать «Тоттенхэму» предложение по Кейну
Лидер «шпор» может переехать в Мюнхен.
15.04.2023 10:46
Футбол
автор: Александр Шульгин
Экс-тренер «Спартака» Тедеско объяснил, почему не вызвал Витселя в сборную Бельгии
Экс-тренер «Спартака» Тедеско объяснил, почему не вызвал Витселя в сборную Бельгии
Специалист считает, что в команде присутствует здоровая конкуренция.
15.04.2023 09:52
Футбол
автор: Александр Шульгин
Мостовой объяснил причины пренебрежительного отношения к нему Карпина
Мостовой объяснил причины пренебрежительного отношения к нему Карпина
Ветераны не общаются уже много лет.
15.04.2023 09:40
Футбол
автор: Александр Шульгин
Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в «Реале»
Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в «Реале»
Специалист уверен, что останется в клубе.
15.04.2023 09:00
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика