Мостовой пожаловался испанским СМИ на жизнь в Москве

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал испанским СМИ о жизни в Москве. По словам экс-игрока, в городе царит негативная обстановка, а всему виной напряженная политическая ситуация.

«Я живу в Москве и вижу людей, которые живут совсем плохо, в страхе… Им приходится оглядываться. Невозможно жить так же, как десять лет назад, потому что люди боятся. Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился», – сказал Мостовой изданию Relevo.

После событий 24 февраля 2022 года Россия подверглась массовым санкциям, в том числе и на спортивном уровне. Так, сборной России по футболу запретили выступать на международных турнирах, а отечественных клубов исключили из еврокубков. Бан действует до конца сезона-2022/23.