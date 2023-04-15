Сын Ковальчука тренируется в бразильском «Коринтиансе»: на какой позиции он играет

Двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук рассказал, что регулярно навещает своего сына Филиппа, который занимается футболом в бразильском «Коринтиансе».

«Старший сын занимается футболом, я ездил в Бразилию его навещать. 14 лет, нужно всё под контролем держать. Система «Коринтианса», играет на поле по краям, может в середине. Его любимый — левый край, готовая перспектива для сборной России», - приводит «Матч ТВ» слова Ковальчука.

Напомним, что «Коринтианс» семикратный чемпион Бразилии, также в коллекции трофеев клуба три Кубка и один Суперкубок страны, один Кубок Либертадорес, два титула Клубного чемпиона мира и множество других трофеев.