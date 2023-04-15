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Сын Ковальчука тренируется в бразильском «Коринтиансе»: на какой позиции он играет

Говорит отец будущего футболиста сборной России.
15 апреля 2023 13:20
автор: Максим Скороходов

Двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук рассказал, что регулярно навещает своего сына Филиппа, который занимается футболом в бразильском «Коринтиансе».

«Старший сын занимается футболом, я ездил в Бразилию его навещать. 14 лет, нужно всё под контролем держать. Система «Коринтианса», играет на поле по краям, может в середине. Его любимый — левый край, готовая перспектива для сборной России», - приводит «Матч ТВ» слова Ковальчука.

Напомним, что «Коринтианс» семикратный чемпион Бразилии, также в коллекции трофеев клуба три Кубка и один Суперкубок страны, один Кубок Либертадорес, два титула Клубного чемпиона мира и множество других трофеев.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Сын Ковальчука тренируется в бразильском «Коринтиансе»: на какой позиции он играет
Говорит отец будущего футболиста сборной России.
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