«Балтика» сыграла вничью с «Енисеем», Игнашевич раскритиковал красноярский клуб за организацию матча

«Енисей» в домашнем матче 27-го тура Первой лиги сыграл вничью с «Балтикой» со счетом 1:1.

За команду из Красноярска забил Андрей Окладников (16-я минута), а за клуб из Калининграда - Тамерлан Мусаев (45).

Добавим, что перед началом матча главный тренер гостей Сергей Игнашевич раскритиковал принимающую сторону.

«Мы только приехали, так как столкнулись с позорным, на наш взгляд, поведением руководителей принимающей стороны. Нам с большим опозданием прислали старый, вонючий автобус. Только посмотрели протокол, даже не успели посмотреть на поле. Может ли это повлиять на психологическое состояние команды? Посмотрим. Мы потеряли очень много времени», - приводит «Матч ТВ» слова специалиста.

Команда Игнашевича набрала 54 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице, а клуб из Красноярска с 45 очками идет третьим с отставанием в два очка от второй позиции.

В следующем туре «Балтика» примет «Уфу», а «Енисей» сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».

Первая лига

27-й тур

«Енисей» (Красноярск) - «Балтика» (Калининград) - 1:1 (1:1)

Голы: Окладников, 16 - Мусаев, 45