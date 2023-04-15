Агент Миранчука рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, выступающий на правах аренды за «Торино», интересен многим европейским клубам. Об этом заявил менеджер россиянина Мирко Левати, представляющий футбольное агентство GG11.

«Мы еще ничего не обсуждали. Сейчас многие команды из Италии и Европы заинтересованы в Алексее. У него есть хорошие варианты для рассмотрения. Но пока он думает только о «Торино». Посмотрим, что будет ближе к лету. Хочет ли Алексей остаться в команде? Не могу сказать», – сказал менеджер, чьи слова приводит Sport24.ru.

Напомним, 27-летний Миранчук провел за «Торино» 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Его аренда заканчивается по окончании текущего сезона.