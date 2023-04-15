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Защитник «Челси» рассказал о задачах команды на концовку сезона

Футболист не стал выдумывать.
15 апреля 2023 15:18
автор: Максим Скороходов

Защитник «Челси» Весли Фофана рассказал, какую задачу перед собой ставит команда на оставшуюся часть сезона.

«Цель «Челси» — побеждать в каждом матче. В Лиге чемпионов - выиграть турнир. Ситуация сложная, но такие задачи заставляют усерднее работать на тренировках. Так что получается наша цель - выиграть Лигу чемпионов и оставшиеся матчи в АПЛ», - сказал футболист пресс-службе клуба.

Напомним, что «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов проиграл в первом матче «Реалу» в Мадриде со счетом 0:2.

В АПЛ «синим» осталось провести восемь матчей, команда идет на 11-м месте.

источник: ФК «Челси»
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