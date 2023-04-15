«Динамо» вышло вперед за пять минут до конца матча с «Пари НН»

Даниил Фомин на 86-й минуте забил второй гол «Динамо» в ворота «Пари НН» в 23-м туре «Пари НН»

Напомним, что на 67-й минуте пенальти реализовал хавбек нижегородцев забил Денис Глушаков, отметим, что одиннадцатиметровый штрафной назначен за игру рукой Дмитрия Скопинцева после просмотра VAR.

Московское «Динамо» на 79-й минуте сравняло счет в домашнем матче против «Пари НН». Забил Ярослав Гладышев, вышедший на замену восемью минутами ранее

Команды открывали 23-й тур, бело-голубые начали его на шестом месте, в 6 очках до «бронзы», а нижегородцы – тринадцатыми, в 5 очках до безопасной зоны.